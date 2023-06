SSD Samsung NVMe 500GB: il prezzo scende sotto i 40€ su Amazon

Se stai cercando un SSD interno veloce, affidabile e conveniente, non perdere questa incredibile offerta su Amazon: il Samsung 980 da 500GB è disponibile a soli 39 euro invece di 69,99 euro, con uno sconto del 44%.

Il Samsung 980 è un SSD NVMe M.2 che sfrutta l’interfaccia PCIe 3.0 per offrire prestazioni eccezionali: raggiunge velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 3.500 e 3.000 MB/s, oltre 6 volte superiori a quelle di un SSD SATA. Grazie alla tecnologia HMB e all’efficienza NVMe, il Samsung 980 offre un’ottima efficienza energetica e una maggiore durata nel tempo.

SSD NVMe Samsung 980: a questo prezzo un vero affare

Il Samsung 980 è dotato di un controller in-house, una tecnologia V-NAND e un firmware di ultima generazione che garantiscono un’affidabilità comprovata con una garanzia limitata di 5 anni o di 600 TBW. Inoltre, l’unità dispone di un sistema di controllo termico avanzato che include un rivestimento in nichel e un dissipatore per mantenere le temperature ottimali anche sotto carico elevato.

Ti puoi portare a casa l’SSD ideale per chi cerca più potenza per le sfide di gaming, le grafiche pesanti o il flusso di lavoro quotidiano. Con la modalità Full Power Mode, attivabile dal software Samsung Magician, puoi avere il tuo SSD sempre in modalità attiva per ritornare istantaneamente alla tua attività.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista ora il Samsung 980 da 500GB su Amazon a soli 39 euro invece di 69,99 euro e goditi la velocità e l’affidabilità di un SSD NVMe M.2 di alta qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.