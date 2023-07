SSD Samsung 980 da 1TB a 57€? Prezzo PAZZO su Amazon

Siete dei possessori di PC da gaming o di PlayStation 5 e volete aggiungere una memoria SSD per estendere lo spazio di archiviazione senza, però, rinunciare alle alte prestazioni? La procedura per farlo è molto semplice, ma per la console di casa Sony non tutte le memorie SSD vanno bene. Uno dei modelli dal rapporto qualità prezzo più alto è il Samsung 980 che oggi si trova in grande offerta su Amazon. La versione da 1TB l’acquistate a soli 57,49 euro invece di 129,99 euro grazie allo sconto del 56%. Il prezzo finale è il più basso di sempre e davvero una rarità per questa tipologia di prodotto.

SSD Samsung 980: caratteristiche principali

È tempo di ottimizzare le prestazioni del vostro PC o della vostra console. Che vi serva più potenza per sfide di gaming o un flusso di lavoro più snello per grafiche pesanti, l’unità 980 è la scelta ideale per un SDD dalle prestazioni eccellenti, il tutto supportato dall’interfaccia NVMe e dalla tecnologia PCIe 3.0. Non perdete tempo perché il disco rigido SSD 980 sfrutta tutti i vantaggi dell’interfaccia PCIe 3.0 attraverso la tecnologia HMB e la straordinaria efficienza NVMe. Il design DRAM-less offre un’eccezionale efficienza energetica pur raggiungendo velocità di lettura/scrittura sequenziale pari a 3.500/3.000 MB/s.

Grazie al sistema Dynamic Thermal Guard, inoltre, la temperatura di funzionamento della memoria è sempre tenuta sotto controllo, garantendo un funzionamento ottimale in tutte le condizioni di utilizzo. Infine potrete mantenere il vostro disco rigido SSD sempre al top delle prestazioni grazie alla modalità Full Power senza nessun problema anche dal punto di vista del surriscaldamento grazie al rivestimento in nichel per gestire al meglio il livello di calore del controller e un dissipatore per una gestione termica efficace del chip NAND.

Cosa state aspettando? Con questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare la SSD di Samsung al prezzo più basso di sempre di 57,49 euro invece di 129,99 euro. L’offerta è la migliore di sempre, quindi non fatevela scappare e con Amazon Prime potrete ricevere il prodotto in pochissimi giorni senza ulteriori spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.