SSD Samsung 870 EVO da 1TB all'incredibile prezzo di soli 67€

Samsung è un marchio decisamente noto per la produzione di dispositivi di ottima qualità in ogni ambito, ma oggi vi parliamo di un prodotto davvero interessante per quanto riguarda lo storage. La serie SSD EVO 870 è diventata subito molto apprezzata perché offre un buon rapporto prezzo/prestazioni. Gli utenti che cercano un disco a stato solido per incrementare la velocità del computer e del notebook possono approfittare dell’offerta di Amazon, in particolare per l’unità da 1TB, che abbassa il prezzo di listino di 99,99 euro a soli 67 euro grazie allo sconto del 33%. Il prezzo finale è tra i più bassi di sempre, pertanto vi consigliamo di sbrigarvi a procedere con l’acquisto.

SSD Samsung 870 EVO da 1TB in offerta

L’SSD Samsung 870 EVO da 1TB ha una capacità sufficiente per il sistema operativo e le applicazioni (per i backup è consigliato un disco esterno). Rappresenta quindi il miglior compromesso tra spazio di archiviazione e prezzo. Il produttore coreano ha utilizzato memorie flash V-NAND con tre bit per cella (TLC). Il Samsung 870 EVO assolve qualunque compito, dall’informatica quotidiana all’elaborazione di video 4K 8K, ed è dotato del nuovissimo controller V-NAND & MKX di sesta generazione, che garantisce un’esperienza stabile dell’host.

Il disco da 2,5 pollici ha un’interfaccia SATA 6 Gbps (noto anche come SATA 3) e integra una memoria RAM LPDDR4. Le prestazioni sono quindi limitate da quelle dell’interfaccia stessa, ovvero 560/530 MB/s di velocità sequenziali. La garanzia è di cinque anni o 300 TBW (Total Bytes Written), ovvero il numero massimo di byte che si possono scrivere durante la vita dell’unita.

Cosa state aspettando? L’SSD Samsung 870 EVO da 1TB può essere acquistato su Amazon al prezzo di 67 euro, invece di 99,99 euro (sconto del 33%). Per la gestione dell’unità (incluso l’aggiornamento del firmware) deve essere utilizzato il software Samsung Magician. Vi ricordiamo che con Amazon Prime potrete godere di spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia. Il prezzo è talmente basso che vi consigliamo di andare subito su Amazon e procedere con l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.