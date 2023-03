SSD portatile Samsung in offerta su Amazon: veloce e davvero compatto

Se stai cercando una soluzione rapida e compatta per archiviare tutti i tuoi file, potresti voler dare un’occhiata alla memoria SSD Samsung T7. Con una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, questo dispositivo è 9,5 volte più veloce di un HDD tradizionale. Inoltre, l’interfaccia USB 3.2 Gen 2 (fino a 10 Gbps) è retrocompatibile, il che significa che può essere utilizzata anche con porte USB più vecchie.

Ad ogni modo, il suo punto di forza oggi è il prezzo, reso altamente competitivo da un’interessante offerta di Amazon. Oggi puoi acquistare la memoria SSD portatile Samsung T7 da 500GB a soli 69,90€. Davvero non male, considerando che normalmente viene proposta a quasi 100€.

La scocca in metallo del T7 è estremamente resistente e può sopportare cadute fino a 2 metri di altezza, il che significa che è adatta per l’uso in movimento. La sicurezza è un’altra caratteristica importante di questo dispositivo: è possibile proteggerlo con una password opzionale e una crittografia hardware AES 256 bit per mantenere i dati al sicuro.

La memoria SSD Samsung T7 è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi e Android 5.1 (Lollipop) e successivi. Si noti che alcune versioni precedenti di Windows, Mac e Android potrebbero non essere supportate. La confezione del T7 include due cavi: uno USB tipo C a C e uno USB Tipo C a A, rendendo il dispositivo compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Inoltre, grazie alla sua dimensione compatta, la memoria SSD Samsung T7 è facile da trasportare ovunque tu vada. Non farti scappare l’offerta e acquista questo prodotto a soli 69,90€!

