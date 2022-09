SSD portatile da 2TB: GARANZIA Crucial PREZZO Amazon (-90€)

La velocità che solo un’SSD è in grado di dare, unita alla praticità di uno storage portatile, il tutto condito da 2TB di archiviazione. Crucial e Amazon si sono uniti per dare vita a un’offerta incredibile. Approfitta subito e metti nel tuo carrello l’SSD portatile Crucial da 2TB a 154,99 euro, anziché 244,91 euro.

Una marca che sotto il profilo storage non ha bisogno di presentazioni. Affidabilità e ottime prestazioni sono da sempre il punto di forza di Crucial. Con questo SSD portatile avrai tutto ciò che ti serve sempre a portata di mano, dai file importanti alle foto con i tuoi ricordi più belli. Tutto archiviato al sicuro e sempre con te.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità incredibilmente vantaggiosa. Acquista ora l’SSD portatile Crucial da 2TB a 154,99 euro. Potrai pagare anche in comode rate con Cofidis al check-out.

SSD portatile Crucial: trasferisci alla velocità della luce

Grazie alla velocità di lettura sequenziale fino a 800 MB/s, non dovrai mai più aspettare che un file si carichi. In pochi secondi, anche video in 4K o file di grandi dimensioni, saranno trasferiti senza perdere qualità o dati.

L’SSD portatile Crucial è compatibile con PC, Mac, Android e iPad pro. Pesa solo 40 grammi e sta nel palmo di una mano. Potrai vedere film o serie Tv che hai caricato sul tuo SSD portatile, senza doverli prima scaricare. La visione sarà senza rallentamenti.

Ti dimenticherai quanti GB ti rimangono a disposizione, grazie all’enorme capacità di archiviazione da 2TB. Inoltre non devi aver paura di portarlo sempre con te, perché è resistente alle cadute fino a due metri, agli urti e alle vibrazioni.

Che aspetti, questo prezzo non durerà per sempre. Approfitta ora dell’offerta di Amazon e metti nel tuo carrello l’SSD portatile Crucial da 2TB a 154,99 euro, anziché 244,91 euro.

