SSD portatile 1TB sottile e leggero: DOPPIO SCONTO su Amazon

Vuoi avere un SSD portatile da 1TB che ti faccia volare? Allora non perdere tempo e approfitta di questa offerta su Amazon: questa unità da 1TB è in sconto del 20% e costa solo 76,79 euro. E se usi il coupon che trovi sulla pagina del prodotto, puoi avere un ulteriore sconto del 10% e portarla a casa a soli 69,11 euro.

SSD portatile 1TB: le sue caratteristiche

Questo SSD portatile da 1TB è un’unità di memoria esterna che ti offre una velocità di trasmissione dei dati incredibile. Grazie alla sua interfaccia USB 3.2 Gen 2, può raggiungere fino a 500 MB/s in lettura e 450 MB/s in scrittura. Questo significa che puoi trasferire file di grandi dimensioni, come video 4K, foto ad alta risoluzione, giochi e altro ancora in pochi secondi.

Il suo design compatto e leggero lo rende inoltre facile da trasportare e da usare. Le sue dimensioni sono solo di 100 x 29,4 x 9 mm per un peso complessivo di 30 grammi. Puoi metterlo in tasca e portarlo sempre con te.

Per non farsi mancare niente hai anche una resistenza e una durata di livello superiore. Merito di un alloggiamento in alluminio resistente agli urti e un telaio interno rinforzato, che lo proteggono da cadute e graffi.

Impossibile dunque farsi scappare l’occasione di acquistare questo SSD portatile da 1TB a soli 69,11 euro con coupon da applicare in pagina per avere il doppio sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.