SSD portatile da 1TB a PREZZO MINUSCOLO, su Amazon è tuo a 72€

Lo spazio del tuo computer si sta esaurendo a vista d’occhio e incomincia a rallentare? Allora corri ai ripari senza spendere chissà quanto. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l’SSD portatile da 1TB Netac a soli 72,34 euro, invece che 89,99 euro. Per poterlo avere a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo poi avvalerti di un doppio sconto che ti fa risparmiare ulteriormente su un prezzo di per sé già non altissimo. E avrai tutto quello di cui hai bisogno per archiviare i tuoi file e per trasferirli.

SSD portatile da 1TB per trasferimenti velocissimi

Ovviamente la prima cosa che si guarda in un SSD portatile è la sua capienza e qui siamo a cavallo visto che avrai a disposizione ben 1 TB di spazio. Subito dopo si deve considerare la velocità di trasferimento dati, perché il tempo è denaro come si dice. Anche in questo caso sarai più che soddisfatto. Grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 2 arriva fino a 5000 MB/s in lettura e fino a 450 MB/S in scrittura.

E poi ha un design sottile, leggero e robusto. Lo puoi mettere in una tasca e offre la massima protezione per i tuoi dati. Ultima cosa ma non per importanza, la sua compatibilità praticamente a tutti i sistemi operativi e senza la necessità di fare installazioni.

Che stai aspettando? A questo prezzo lo vorranno tutti e dovrai sgomitare. Quindi dirigiti subito su Amazon e acquista il tuo SSD portatile da 1TB Netac a soli 72,34 euro, invece che 89,99 euro. Ricorda che per poterlo avere a questo prezzo devi applicare il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.