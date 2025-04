1TB di SSD interno a soli 65 euro!

Vuoi espandere la memoria del tuo computer e migliorarne le prestazioni? Il WD Blue SN570 1TB è un SSD interno M.2 che utilizza l‘interfaccia PCIe 3.0 e il protocollo NVMe, offrendo velocità di lettura fino a 3500 MB/s e di scrittura fino a 3000 MB/s. Questo dispositivo è progettato per migliorare notevolmente le prestazioni del tuo computer, superando di gran lunga quelle degli SSD SATA tradizionali. La sua capacità di 1 TB fornisce ampio spazio per memorizzare file e programmi, mentre il fattore di forma M.2 2280 lo rende compatibile con la maggior parte delle moderne schede madri.

Indovina un po’?! Lo trovi su Amazon a 65,39 euro, invece di 116,90 euro, un super sconto. Con una riduzione del -44% questo dispositivo diventa un acqusito molto furbo che permette di dare potenza e velocità al computer, ma con un costo contenuto.

L’SSD interno in sconto

Il WD Blue SN570 è un’ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate a un buon rapporto qualità/prezzo. Sebbene non abbia una memoria DRAM per gestire le operazioni, utilizza una piccola porzione di memoria SLC per migliorare le prestazioni in piccoli trasferimenti. Il dispositivo è alimentato da memorie NAND Flash BiCS5 112L TLC, che offrono una maggiore densità e velocità nelle operazioni di lettura e scrittura.

Inoltre, il WD Blue SN570 è dotato di una garanzia di 5 anni da parte di Western Digital e include il software SSD Dashboard per monitorare lo stato dell’unità. Non supporta il criptaggio hardware, ma è compatibile con software di backup come Acronis True Image. In generale, è un’ottima opzione per migliorare le prestazioni del tuo sistema, specialmente per chi cerca una soluzione veloce e affidabile senza spendere troppo.