SSD interno Crucial da 2TB in offerta a soli 122€ (anche a rate)

Il disco SSD interno BX500 da 2TB del marchio Crucial consente di velocizzare istantaneamente le prestazioni scadenti dei PC più datati, con avvii più rapidi, caricamenti dei file fulminei e risposte del sistema operativo più pronte e ottimizzate. E in più migliora anche la durata della batteria, avendo un’efficienza energetica 45 volte superiore rispetto a un hard disk tradizionale.

In queste ore è in offerta a quasi metà prezzo su Amazon, dove lo puoi acquistare a soli 122 euro anziché 220,99 euro. Se approfitti subito della promo, non solo risparmi 99 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico, ma lo puoi prendere anche in cinque comode rate da 24,51 euro al mese senza interessi.

Quasi 100 euro di sconto sul disco SSD interno del marchio Crucial

Il modello in offerta appartiene alla famiglia BX500 del marchio Crucial e presenta un taglio di memoria interna da 2TB, quello più grande disponibile. Gli altri sono 480GB (venduto a 37 euro) e 1TB (in promozione a 65 euro): se dunque non dovessi avere bisogno di una capacità di memoria così importante, puoi sempre approfittare delle offerte sulle altre due versioni della generazione BX500 con disco da 2,5 pollici.

L’SSD BX500 di Crucial garantisce performance 300% più veloci rispetto a un disco rigido classico (leggi hard disk). Con velocità di lettura fino 540 MB/s e di scrittura fino a 500 MB/s carichi e trasferisci i tuoi documenti molto più velocemente di quanto tu sia abituato oggi. Perché dunque acquistare un nuovo PC e spendere molti più soldi quando hai la possibilità di riportare il tuo personal computer come nuovo con una spesa di poco superiore ai 100 euro?

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sul disco SSD interno di Crucial da 2TB per risparmiare 99 euro sul prezzo di vendita consigliato. E lo paghi anche a rate.

