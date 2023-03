SSD esterno VELOCISSIMO da 480GB: come costruirlo con 40€ (guida facile)

Un SSD esterno per conservare, copiare e trasportare i tuoi dati può avere un prezzo particolarmente alto, soprattutto se il quantitativo di memoria desiderato è elevato. Hai pensato però a quanto potrebbe essere facile costruirlo in autonomia, usando componenti di qualità e risparmiando un sacco? Con questa guida facilissima, potrai assemblarne uno in 30 secondi e sarà subito pronto all’uso. Inoltre, il cuore della memoria sarà di di Kingston con elevate prestazioni e super velocità di lettura e scrittura.

Tutte le componenti le trovi in gran sconto su Amazon ed è per questo che puoi risparmiare nella costruzione del tuo prodotto. Continua a leggere per coprire come fare, in 2 semplici step!

SDD esterno: fai da te tech è semplice ed economico

Come anticipato, servono solo due step per costruire la tua potente e veloce memoria esterna. Una guida facile e velocissima!

Il primo step prevede la scelta e l’acquisto dei componenti necessari. Come anticipato nel titolo, abbiamo optato per una memoria SSD di Kingston da 480GB, attualmente in sconto a 32,90€ appena. Veloce in lettura e scrittura, è super versatile e può essere usata come componente interno dei PC (desktop e portatili) o anche – come in questo caso – per costruire supporti esterni.

Il secondo prodotto che ti serve è naturalmente una speciale custodia, che renderà perfetta per esterni, l’SSD che hai appena scelto. Una delle migliori soluzioni sul mercato, per equilibro fra qualità e prezzo, è questo elegante case di Orico in promozione a 7,99€ (disponibile in diversi colori). Perfettamente compatibile con lo standard 2.5 SATA e USB 3.0, ti garantisce di sfruttare al massimo delle prestazioni l’unità che è al suo interno. Mantieni la velocità di lettura e scrittura della scheda tecnica.

Bene, adesso che hai tutti i componenti che ti servono, non resta che completare lo step numero 2: l’assemblaggio! La custodia per la tua memoria si apre a scatto: non serviranno attrezzi specifici. La apri, inserisci all’interno l’SSD di Kingston – avendo cura di collegarlo al connettore – e poi chiudi. Dopodiché, basterà collegare il cavo USB in dotazione ed avrai finito. Forse bastano anche meno di 30 secondi, in effetti.

Completamente da solo, ottieni un SSD da esterni performante, velocissimo e – soprattutto – incredibilmente economico. Un prodotto spettacolare e di qualità, che realizzi da solo, grazie a questa semplicissima guida. Approfitta degli sconti Amazon per prendere le componenti in gran sconto, solo così potrai acquistare l’occorrente spendendo circa 40€ con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.