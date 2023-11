SSD esterno Samsung T7 Touch, che prezzo! Su Amazon ha il 41% di sconto

L’SSD esterno Samsung T7 Touch da 1 TB è ora disponibile con uno sconto del 41%, al prezzo vantaggioso di 99,99€ anziché 169,99€. Con velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, l’SSD T7 Touch è fino a 9.5 volte più veloce di un tradizionale hard disk esterno.

La sua interfaccia USB 3.2 di seconda generazione assicura connessioni veloci e affidabili per soddisfare le esigenze di trasferimento dati più intense.

La solidità è una caratteristica fondamentale di questo dispositivo, con un robusto telaio interno che lo protegge da cadute fino a 2 metri di altezza. Inoltre, la sicurezza è potenziata grazie al lettore di impronte digitali integrato e alla possibilità di impostare una password basata su crittografia hardware AES a 256 bit.

La compatibilità del T7 Touch si estende a una varietà di piattaforme, inclusi PC (da Win 7 in poi), Mac, dispositivi Android e console di gioco. Il design è tascabile, leggero e resistente, con dimensioni simili a una carta di credito, rendendo questo SSD esterno ideale per chi è sempre in movimento.

Il pacchetto include anche software di gestione per PC e Mac, che consente di impostare password, impronte digitali e di ottenere aggiornamenti firmware. Inoltre, la presenza di un LED di notifica immediata fornisce feedback chiaro sulle operazioni in corso.

Approfitta di questa offerta per migliorare la tua esperienza di archiviazione con un SSD affidabile, veloce e sicuro ad un prezzo imbattibile.

