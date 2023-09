SSD esterno portatile da 500GB PNY in offerta a 39,99 euro da MediaWorld

L’unità SSD portatile Pro Elite del marchio PNY offre una connettività estesa e prestazioni superiori alla media. Un altro suo punto di forza è la facilità con cui consente di salvare i propri dati, tanto da rendere il dispositivo ideale per chi non ha grande dimestichezza con il computer e, più in generale, con l’informatica.

Oggi lo puoi acquistare sul sito di MediaWorld a soli 39,99 euro anziché 96,99 euro, grazie all’offerta della promo Red Weekend Solo Online. In più benefici della spedizione gratuita, nonostante l’importo dell’ordine sia inferiore ai 40 euro.

SSD portatile da 500GB di PNY in sconto di quasi 60 euro sul sito di MediaWorld

L’unità SSD portatile in promo sul sito ufficiale di MediaWorld è dotata sia del cavo USB Type-C a C sia del cavo USBY Type-C ad A. Questo permette al dispositivo una connettività estesa con tutti i device compatibili con USB-A e USB-C.

L’interfaccia USB 3.1 Gen2, oltre ad assicurare la piena compatibilità con i dispositivi USB 3.0 e USB 2.0, garantisce un incremento di prestazioni notevole. A questo proposito, segnaliamo che la velocità di scrittura raggiunge fino a 890 MB/s, mentre quella di scrittura fino a 900 MB/s.

Facendo un paragone con le classiche pendrive USB 3.0, il dispositivo di PNY offre velocità di trasferimento fino a 30 volte superiori.

Cogli al volo l’offerta di MediaWorld sull’unità SSD portatile Pro Elite di PNY, così da risparmiare quasi 60 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.