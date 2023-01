SSD esterno Kingston da 1TB a meno di 100€ da MediaWorld (-39%)

L’unità SSD esterna portatile da 1 TB del marchio Kingston è in queste ore in offerta a soli 99,99 euro sul sito online di MediaWorld, per effetto dello sconto a sorpresa del 39%. Si tratta di un dispositivo ideale per chi è alla ricerca di maggiore spazio per la conservazione di un gran numero di documenti personali, foto, video, film, musica, giochi, eccetera.

Vero, oggi ci sono le soluzioni cloud, ma nessuna di loro offre uno spazio di archiviazione così grande, a meno che non ci si abboni. E se la si mette sul piano economico, un’unità come quella di Kingston è semplicemente imbattibile per rapporto qualità-prezzo, con il vantaggio di pagare una sola volta senza sottoscrivere alcun tipo di abbonamento mensile o annuale.

SSD esterno portatile da 1TB del marchio Kingston

Il modello SSD XS2000 di Kingston è un’unità di storage portatile in formato piccolo e leggero, ideale se sei spesso fuori casa e hai la necessità o il desiderio di portare i tuoi file sempre con te. Grazie al supporto della tecnologia USB 3.2 Gen 2×2, la velocità in lettura e scrittura raggiunge punte fino a 2.000 MB/s, tra le più veloci della categoria di appartenenza.

Un altro suo punto di forza è lo spazio di archiviazione pari a 1 TB, grazie al quale puoi aggiungere anche video in 8K e immagini ad alta risoluzione senza alcun tipo di preoccupazione. Acquistando il Kingston Portable SSD XS2000 ti assicuri inoltre un SSD esterno testato per resistere agli urti, alla polvere e all’acqua, grazie all’implementazione di uno speciale guscio in gomma.

Metti in carrello ora l’unità SSD portatile di Kingston da 1TB a soli 99,99 euro, per approfittare dello sconto a sorpresa pari al 39%. L’offerta del sito mediaworld.it sarà valida ancora per poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.