SSD esterno by WD: capacità da 1TB e velocità da 400 MB/s a soli 69€

Velocità di trasferimento dati eccezionale e capienza di archiviazione enorme a un prezzo da favola. È questa l’offerta che trovi adesso su eBay. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello l’SSD esterno da 1 TB WD a soli 69,99 euro, invece che 83,99 euro.

Già questo è un prodotto pensato per chi non vuole spendere un capitale ma con uno sconto del 17% è da prendere al volo. Questo SSD portatile è molto piccolo e questo ti permette di portartelo ovunque senza problemi. Però nello stesso tempo è robusto e, cosa più importante, ha una velocità sequenziale notevole.

SSD esterno WD: piccolo e compatto dalle grandi prestazioni

Come ti dicevo una delle caratteristiche più interessanti è i suo design ultra-compatto. Infatti è un quadrato di circa 6,5 cm con uno spessore di circa 8,6 mm. Nonostante le dimensioni esigue però è molto robusto e può resistere a delle cadute da 2 metri di altezza senza danneggiarsi.

La sua capacità da 1 TB lo rende perfetto per archiviare tantissimi file, anche quelli più pesanti. La memoria non si esaurisce tanto facilmente. Inoltre ha una velocità di lettura fino a 400 MB/s che è davvero una marcia in più. E si collega al tuo computer senza la necessità di fare installazioni.

Se vuoi alleggerire il tuo computer da tanti dati senza cancellarli avvaliti di questa offerta. Vai subito su eBay e acquista il tuo SSD esterno da 1 TB WD a soli 69,99 euro, invece che 83,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.