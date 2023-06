SSD esterno 1TB Samsung, resistente e con lettore di impronte digitali

Grazie all’SSD esterno Samsung Memorie T7 Touch avrai al tuo servizio uno storage d’archiviazione pari a ben 1TB, su cui potrai copiare in un lampo tutti i dati di cui hai bisogno. Portabilità al massimo, per effetto di una costruzione compatta e solida. Il lettore di impronte digitali è una vera sorpresa: best buy ad un simile prezzo.

Approfittane subito, prima che la promozione termini: fai il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto last minute del 22%, l’SSD esterno Samsung sarà tuo con appena 133 euro invece di 169 euro.

Torna in offerta l’SSD esterno Samsung da 1TB

L’SSD esterno Samsung può contare su una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, ben 9.5 volte più veloce di un classico hard disk esterno. A bordo troviamo un ingresso USB 3.2 di seconda generazione. Privacy assicurata, grazie al comodo e infallibile lettore di impronte digitali integrato.

In aggiunta, è possibile impostare una protezione con password basata sul sistema di crittografia hardware AES a 256 bit. Garantita la piena compatibilità con Windows 7 e versioni successive, Mac OS X 10.10 e versioni successive o Android 5.1 (Lollipop) e versioni successive.

Ascolta l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, ed metti nel carrello il tuo nuovo SSD esterno Samsung Memorie T7 Touch da 1TB: potrai risparmiare 37 euro ed arriverà a casa con spedizione rapida e gratis.

