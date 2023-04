SSD da 4TB della Samsung in SUPER OFFERTA: risparmi 178€

Oggi Amazon propone un SSD di Samsung da 4TB in forte sconto. Se stai cercando un’unità di memoria di fascia premium, e dunque affidabile e ad altissime prestazioni, l’offerta che ti segnaliamo oggi fa decisamente al caso tuo.

L’SSD Samsung 870 QVO è un’unità di storage di alta qualità e prestazioni. Grazie alla sua interfaccia SATA 6 Gb/s, è compatibile con interfacce SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s, rendendolo ideale per una vasta gamma di dispositivi. Il fattore di forma standard da 2,5 pollici lo rende facilmente installabile in un desktop PC o in un laptop.

Normalmente l’SSD Samsung 870 QVO viene proposto a 409€, ma oggi può essere tuo a soli 231€ grazie ad un robusto sconto del 41%. Precisare che si tratta di un’offerta imperdibile destinata ad andare in esaurimento molto rapidamente è superfluo.

La tecnologia TurboWrite consente di raggiungere velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 560/530 MB/s, garantendo un’elevata velocità di trasferimento dei dati. Questo lo rende particolarmente adatto per gestire carichi di lavoro intensi di PC, workstation e NAS di alto livello. Inoltre, passare all’unità 870 QVO è facile grazie al software di migrazione incluso che semplifica il processo di trasferimento dei dati dal vecchio dispositivo all’SSD Samsung.

Il software Samsung Magician 6.1, inoltre, offre una vasta gamma di utili strumenti per gestire l’unità, monitorare la salute e lo stato del drive o persino incrementarne le prestazioni. In sintesi, l’unità SSD Samsung 870 QVO è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate, affidabilità e facilità d’uso. La sua velocità, capacità e affidabilità lo rendono un’opzione ideale per i professionisti che lavorano con carichi di lavoro intensi e per gli appassionati di tecnologia che cercano una soluzione di storage affidabile e performante.

Se vi serve un SSD con queste caratteristiche vi stra-consigliamo di muovervi in fretta e mettere tempestivamente il prodotto nel carrello. Prima che lo faccia qualcun altro al posto vostro.

