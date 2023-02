SSD da 240GB della Kingston ad un prezzo ridicolo: tuo a 23€, ma solo per oggi

Cerchi una soluzione di storage interno veloce e affidabile, ma che non voglia spendere una fortuna? Nessuna paura, ti veniamo in soccorso noi. Amazon propone in offerta l’SSD A400 da 240GB della Kingston al prezzo di soli 23,09€ invece dei normali 39,99€ di listino. Risparmierai subito il 42%. Scopriamo insieme le caratteristiche di questo SSD e se rappresenta un buon affare per le tue esigenze di storage. Spoiler: noi te lo raccomandiamo vivamente, è un ottimo prodotto ad un prezzo imperdibile.

Il drive a stato solido A400 di Kingston è un’ottima soluzione per chi cerca un miglioramento della velocità del sistema a un prezzo competitivo. Grazie alle sue velocità di lettura e scrittura fino a 500MB/s e 450MB/s, risulta 10 volte più veloce di un hard drive tradizionale, garantendo una notevole reattività dei processi multi-tasking. Inoltre, grazie alla sua composizione in memoria Flash, è più affidabile, duraturo e meno soggetto a surriscaldamento rispetto a un hard drive tradizionale. Il drive A400 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca spazio sufficiente per contenere tutti i propri file. È importante sottolineare che questo SSD è destinato esclusivamente all’uso su computer desktop e notebook e non è indicato per l’impiego in ambienti server.

Insomma, come avrai capito stiamo parlando di un ottimo SSD che ti consentirà di estendere la memoria del tuo computer e rendere l’avvio del sistema operativo e delle tue applicazioni pressoché istantaneo. Questo SSD non è soltanto rapido, sia nella lettura che nella scrittura dei file, ma è anche estremamente sicuro: la paura di perdere il tuo lavoro sarà solo un brutto ricordo.

Il suo punto di forza oggi è il prezzo, reso iper-competitivo da questa incredibile offerta di Amazon. Non farti scappare l’SSD A400 da 240GB della Kingston: oggi può essere tuo a 23€ e con Prime lo riceverai a casa entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.