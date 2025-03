SSD da 2 TB portatile, veloce e resistente: tuo a 159,00 euro

Se hai bisogno di un’unità di archiviazione sicura, veloce e compatta, il Samsung T7 Portable SSD da 2 TB è quello che fa per te. Con una combinazione di prestazioni elevate, design elegante e materiali resistenti, questo SSD portatile è perfetto per chi lavora con file di grandi dimensioni o chi ha bisogno di un backup affidabile sempre a portata di mano.

Grazie alla tecnologia NVMe, il Samsung T8 offre una velocità di lettura fino a 1.050 MB/s, e di scrittura fino a 1.000 MB/s, ovvero quasi 10 volte più veloce di un hard disk tradizionale. Trasferire video in 4K, foto ad alta risoluzioni o grandi quantità di dati sarà quindi estremamente veloce e facile.

Con il suo peso di appena 58 grammi e uno spessore di soli 8mm, questo SSD è incredibilmente leggero e facile da portare sempre con sé. Potrai metterlo in tasca, nello zaino o in una borsa senza problemi. Inoltre il case in alluminio gli dona un aspetto elegante e lo rende anche resistente agli urti.

Se hai file sensibili, potrai proteggerli con la crittografia AES a 256 bit, accessibile solo tramite password. Questo garantisce che i tuoi dati rimangano al sicuro anche in caso di smarrimento o furto del dispositivo.

Il Samsung T7 funziona con Windows, Mac, Android e numerose console di gioco. Grazie alla connettività USB 3.2 Gen 2 e ai cavi USB-C e USB-A inclusi, potrai collegarlo con facilità a qualsiasi dispositivo in tuo possesso.

Che tu sia un fotografo, un videomaker, un gamer o un professionista IT, il Samsung T7 ti offre spazio e velocità per lavorare senza interruzioni e in maniera estremamente rapida ed efficace. Al momento su Amazon questo prodotto è venduto con il 34% di sconto, e quindi potrai farlo arrivare subito a casa tua al costo di soli 159,00 euro. Non lasciarti scappare questa offerta eccezionale!