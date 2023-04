SSD Crucial X6: velocità, resistenza e capienza ad un prezzo ridicolo

Il Crucial X6 da 1TB è un SSD portatile che offre un’ampia capacità di archiviazione e velocità di lettura molto elevate. Questo prodotto è disponibile su Amazon con uno sconto folle del 45%, rendendolo un’ottima opzione per coloro che cercano un’alternativa ai tradizionali hard disk. Approfitta subito di questa promozione e acquista un prodotto di alta qualità, ad un prezzo vantaggioso di soli 73,18 euro.

SSD Crucial X6: per chi non si accontenta, ma vuole risparmiare

La capacità di archiviazione del Crucial X6 è di 1TB, il che lo rende adatto per salvare una grande quantità di dati. Questa capacità è sufficiente per conservare fino a 20.000 foto, 100 ore di video, 6.000 brani o 400 GB di documenti con spazio libero. Quindi questo prodotto è ideale per chi ha bisogno di archiviare una grossa mole di dati e non vuole dover eliminare file o documenti per liberare spazio.

Inoltre, la velocità di lettura del Crucial X6 è di fino a 800 MB/s, che è 3,8 volte più veloce rispetto alla maggior parte dei dischi rigidi. Ciò significa che il trasferimento di grandi quantità di dati avverrà molto rapidamente, riducendo il tempo di attesa e aumentando l’efficienza. Questa velocità di lettura è particolarmente utile per coloro che devono lavorare con file di grandi dimensioni, come video in alta risoluzione o progetti grafici.

Il Crucial X6 è anche compatto e leggero, che lo rende facilmente trasportabile. Può essere tranquillamente adattato tra le dita e pesa meno delle chiavi dell’auto, il che lo rende ideale per essere trasportato ovunque vai. Inoltre, è compatibile con PC, Mac, Android, iPad Pro, PS4 e Xbox One.

B Crucial X6 è un SSD portatile di alta qualità supportato da Micron, uno dei maggiori produttori di flash storage al mondo. Ciò significa che puoi essere sicuro di acquistare un prodotto di alta qualità che è affidabile e resistente.

In conclusione, l’SSD Crucial X6 da 1TB è un’ottima opzione per coloro che cercano un’alternativa ai tradizionali hard disk. Inoltre, lo sconto pazzesco del 45% su Amazon lo rende un acquisto conveniente se stai cercando un’alternativa ai costosi dispositivi di archiviazione. Non perdere questa occasione e acquistalo subito ad un prezzo vantaggioso di soli 73,18 euro. I pezzi a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.