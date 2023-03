SSD Crucial X6 da 4TB, Amazon lo sconta del 51%: sta andando a ruba

Se sei alla ricerca di un SSD portatile performante e compatto, non cercare oltre il Crucial X6 da 4 TB. Attualmente in forte sconto su Amazon a soli 266€, questo dispositivo offre una capacità ottimale di archiviazione fino a 4 TB, che è sufficiente per conservare fino a 20.000 foto, 100 ore di video, 6.000 brani o 400 GB di documenti con spazio libero.

Ciò che rende il Crucial X6 veramente speciale è la sua velocità di lettura incredibilmente rapida fino a 800 MB/s, che è 3,8 volte più veloce della maggior parte dei dischi rigidi. Questo significa che potrai trasferire i tuoi dati in pochissimo tempo, e risparmiare tempo prezioso durante il lavoro o l’intrattenimento. Inoltre, il Crucial X6 è incredibilmente compatto e leggero, e si adatta comodamente tra le dita e pesa meno delle chiavi dell’auto.

Puoi facilmente trasportarlo ovunque tu voglia, senza dover preoccuparti di ingombranti dispositivi. L’ampia compatibilità del Crucial X6 è un altro vantaggio, poiché funziona con PC, Mac, Android, iPad Pro.

Il Crucial X6 è supportato da Micron, uno dei produttori di flash storage al mondo, il che garantisce che il dispositivo sia affidabile e di alta qualità. In sintesi, se hai bisogno di un SSD portatile estremamente performante e compatto, il Crucial X6 da 4 TB è la scelta giusta per te. Con la sua capacità ottimale, la velocità di lettura incredibilmente rapida e l’ampia compatibilità, questo dispositivo ti permetterà di archiviare e trasferire i tuoi dati in modo rapido ed efficiente. Non perdere l’occasione di approfittare di questo sconto del 50% sul prezzo di listino, e ordina subito il tuo Crucial X6 da 4 TB su Amazon!

Come sempre, ti ricordiamo che l’offerta è a tempo limitato: ti suggeriamo di ordinarla ora che è disponibile a questo prezzo competitivo, perché altrimenti si corre il rischio che torni presto a prezzo pieno. Con Prime la spedizione rapida è gratuita e se lo ordini subito, riceverai l’SSD portatile della Crucial a casa entro domani 18 marzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.