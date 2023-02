SSD Crucial MX500 da 500GB: prezzo mai visto prima, solo 43€

Velocità incredibili, tanto spazio di archiviazione e robustezza assoluta in caso di urti o cadute. Stiamo parlando della SSD da 500 GB della serie Crucial MX500 che oggi su eBay è acquistabile al prezzo scontato di 43,19 euro grazie a uno sconto del 56% sul prezzo di listino a cui potete aggiungere un ulteriore sconto del 10% tramite il coupon CASA23 da inserire all’atto del pagamento. Il prezzo è uno dei più bassi di sempre!

SSD Crucial MX500 da 500GB: caratteristiche incredibili

L’unità, con fattore di forma 2,5 pollici, arriva a 560 MB/s in fase di lettura e a 510 MB/s in scrittura e vi garantisce prestazioni eccezionali. Gli SSD da 2,5 pollici rappresentano un ottimo strumento per ridare vita alle configurazioni più obsolete desktop, ma anche e soprattutto portatili. Attraverso i dischi allo stato solido, infatti, è possibile dare una forte spinta prestazionale al sistema, velocizzandolo sensibilmente rispetto ai tradizionali HDD. Stiamo comunque parlando di un dispositivo tra i top di gamma in commercio tanto che sfrutta memorie 3D NAND accompagnate da una cache DRAM in grado di fornire prestazioni coerenti a prescindere dal carico di lavoro.

Non manca la crittografia AES a 256 bit che mantiene i dati al sicuro in caso di attacchi esterni. Ottima anche la garanzia che accompagna il prodotto, di ben 5 anni. Insomma al prezzo di appena 43,19 euro non potete farvelo scappare perché è un’occasione più unica che rara. L’unica accortezza che dovrete avere è di inserire il codice sconto CASA23 all’atto del pagamento così da sfruttare la promozione di eBay.

