SSD al prezzo di una pendrive? Il Crucial BX500 da 240GB a 20€ su eBay

Vi sarà capitato spesso di leggere offerte riguardanti l’unità SSD esterna Crucial BX500. Oggi, però, il taglio da 240GB su eBay arriva al prezzo assurdo di soli 20,99 euro. Il costo è molto vicino a quello che permette di acquistare una pendrive, ma questo prodotto permette di rinnovare il vostro computer così da migliorare i tempi di avvio e azzerare le attese durante il caricamento o l’elaborazione dei contenuti.

Crucial BX500 da 240GB: caratteristiche principali

L’ottima qualità di questo dispositivo si può si intuire dalle sue performance grazie a una velocità di 540 MB/s nel trasferimento dei dati in lettura e a 500 MB/s durante la fase di scrittura. Stiamo comunque parlando di un SSD con form factor da 2,5 pollici con interfaccia di connessione SATA e per di più di fascia medio-bassa, quindi potete capire bene quanto siano ottimi i dati sulla velocità. Tra gli altri punti di forza spicca la tecnologia Micron 3D NAND considerata la migliore tecnologia di memoria e di archiviazione da 40 anni.

Tutto questo al prezzo di 20,99 euro, che generalmente è il prezzo di un dispositivo molto meno tecnologico come per esempio una chiavetta USB anche con meno memoria di archiviazione. Il prezzo finale è il più basso di sempre e le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia. Ricordiamo che Crucial viene supportata dalla qualità e dall’innovazione ingegneristica di Micron la quale ha prodotto tra le tecnologie di memoria e archiviazione più avanzate al mondo. Vogliamo anche segnalarvi che il venditore è assolutamente affidabile grazie al 99,9% di feedback positivi su oltre 50mila recensioni.

