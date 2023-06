SSD 512GB, RAM 16GB, Windows 11 Pro: questo mini PC è POTENTISSIMO (199€)

Il mondo dei computer sta diventando sempre più piccolo, ma non in termini di potenza e funzionalità. Il Mini PC di Blackview è un esempio perfetto di come la tecnologia possa essere compatta e potente allo stesso tempo. Questo piccolo dispositivo, dotato del sistema operativo Windows 11 Pro, è un vero e proprio concentrato di potenza, ideale per l’ufficio e per la casa. E grazie al suo prezzo scontato su Amazon, è ora disponibile a 199,99€ invece di 309,99€: completa adesso l’ordine per accaparrartelo in sconto con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni ridotte. Questo dispositivo è dotato di un processore Intel Celeron N5095 quad-core che può raggiungere una frequenza operativa fino a 2,9 GHz, garantendo prestazioni eccellenti in qualsiasi scenario di utilizzo. Grazie alla sua GPU Intel HD Graphics 500 e al sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, offre una reattività incredibile e una fluidità senza pari.

Il Mini PC Blackview offre un ampio spazio di archiviazione grazie al suo SSD SATA da 512GB e alla memoria RAM LPDR4 da 16GB. Ma se avete bisogno di più spazio, non preoccupatevi. Questo computer compatto offre la possibilità di aggiungere fino a 2 TB di SSD da 2,5 pollici per l’espansione, permettendovi di salvare file di grandi dimensioni e di migliorare ulteriormente la velocità di esecuzione.

Questa ottima macchina offre una connettività stabile e affidabile. Supporta il WiFi dual band 2.4G + 5G, garantendo una navigazione, uno streaming, dei giochi leggeri e dei download più fluidi. Inoltre, grazie al supporto per RJ45 Gigabit Ethernet, potrete sperimentare la velocità e l’affidabilità di una connessione cablata. E con il Bluetooth 4.2, potrete connettervi facilmente ad altri dispositivi.

Si tratta anche di dispositivo a basso consumo energetico, con un consumo della CPU a partire da soli 10W. Inoltre, grazie al suo design ultra compatto, è facile da trasportare e da posizionare ovunque, rendendolo l’opzione ideale per chi ha bisogno di un computer potente ma spazialmente efficiente.

Il Mini PC Blackview è un dispositivo potente, versatile e conveniente. Che tu abbia bisogno di un nuovo computer per l’ufficio, per la casa o per il gaming, questo mini PC è la scelta giusta. Approfitta dell’offerta su Amazon e porta a casa questo piccolo gigante della tecnologia a un prezzo scontatissimo di 199,99€ invece di 309,99€: completa ora il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitatissima.

