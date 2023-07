Srhythm NC25 Pro: cuffie wireless comodissime a PREZZO HOT

Se stavi cercando delle cuffie wireless comode e versatili senza spendere troppi soldi allora oggi le hai sicuramente trovate. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello Srhythm NC25 Pro a soli 39 euro circa, invece che 55,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Come spesso accade queste promozioni sono limitate e scadono in fretta quindi dovrai essere rapido. Queste cuffie Bluetooth garantiscono una connessione stabile e a bassissima latenza. Le potrai usare per ascoltare musica, per fare chiamate, guardare film e giocare ai tuoi titoli preferiti. A questo prezzo è davvero difficile trovare di meglio.

Srhythm NC25 Pro: comode e reattive a prezzo piccolo

Le cuffie Srhythm NC25 Pro sono state pensate per indossarle in più occasioni. Ad esempio, grazie la cancellazione attiva del rumore, potrai ascoltare la tua musica preferita in modo più coinvolgente. Anche le chiamate saranno migliori e chi ti ascolta potrà udire la tua voce senza disturbi. E poi la tecnologia Bluetooth 5.3 offre una connessione stabile con un raggio di 15 m e una bassissima latenza.

Hanno dei cuscinetti morbidi che garantiscono il massimo del comfort. L’archetto è regolabile e sono pieghevoli. Inoltre pesano solo 204 grammi. Una menzione doverosa poi bisogna farla alla batteria in grado di durare fino a 40 ore con una singola ricarica. E con appena 10 minuti avrai altre 3 ore di ascolto.

Questa è un’occasione più unica che rara per cui approfittane subito. Vai adesso su Amazon e acquista le tue Srhythm NC25 Pro a soli 39 euro circa, invece che 55,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine ora le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.