Squid Game: il portachiavi è una MERAVIGLIA (4€ su Amazon)

Squid Game, la serie sud coreana che ha fatto impazzire il pubblico, è anche super gadget. Uno dei più belli è questo portachiavi, ultra ricco e accessoriato, che ora prendi da Amazon a 4€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis.

A disposizione hai ben 7 varianti fra le quali scegliere quella che preferisci. Come? Semplicissimo: decidi il modello, mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “WB9ONALF”. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

Squid Game: portachiavi a gran prezzo su Amazon

Bellissimo, semplicemente. Perfetto da attaccare allo zaino, alle chiavi, alla borsa: ovunque tu voglia. Non il classico gadget sterile, ma un prodotto ricchissimo. Ogni unità è composta da un pupazzetto, una medaglietta, una banda decorata in silicone e un anello per le chiavi.

Puoi scegliere il tuo preferito fra 7 modelli diversi: cambiano colori, pupazzetti e simboli. Basterà trovare quello che ti piace di più e fare un ottimo affare da Amazon.

Seleziona adesso quale portachiavi di Squid Game ti piace di più, mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “WB9ONALF”. Le spedizioni sono assolutamente gratis, ma sii veloce: scorte in rapidissimo esaurimento.