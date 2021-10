Squid Game ad HALLOWEEN: tuta completa + maschera a 29€ (-57%)

Tutti pazzi per Squid Game! Allora perché non indossare i panni dei protagonisti, letteralmente. Halloween è l'occasione perfetta per farlo: con la tuta che ho scovato in sconto su Gshopper, completa di maschera, puoi toglierti uno sfizio a 29,99€ appena invece di 69,99€.

Le spedizioni sono assolutamente gratis, ma – per riceverlo in tempo – devi completare l'ordine immediatamente. Metti subito il prodotto nel carrello (scegliendo prima la taglia e il tipo di maschera che desideri) e applica il codice “D23C6DB56F” prima di pagare.

Squid Game ad Halloween: completo tuta e maschera a prezzo super

La tuta rossa che hai visto in TV, realizzata con materiali di altissima qualità. Morbida e delicata a contatto con la pelle, potrai indossarla per ore – anche durante una festa – senza alcun problema.

Non manca il cappuccio, la cintura nera e i guanti neri, ma – il dettaglio fondamentale per completare l'outfit a tema – è certamente la maschera. Cerchio, quadrato oppure triangolo? Puoi scegliere il simbolo che preferisci e impreziosire con questo accessorio il tuo costume per il 31 ottobre.

Non essere banale, per Halloween diventa uno dei protagonisti di Squid Game, ma fatti furbo: risparmia il 57% sul prezzo pieno. Il bundle formato da tuta e maschera lo porti a casa a 29,99€ appena.

Diverse taglie a disposizione, ma – per riceverlo in tempo – per il 31 ottobre devi completare l'ordine velocemente: scegli la taglia, metti il prodotto nel carrello e – prima di effettuare il pagamento – applica il codice “D23C6DB56F”. Spedizioni assolutamente gratis. Si tratta di una super occasione offerta direttamente da Gshopper ai fan della popolarissima serie TV.