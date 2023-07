Spyro Trilogy Reignited: meno di 30€ per tre giochi che vi faranno rivivere l'infanzia

Spyro Trilogy Reignited è un fantastico remake dei giochi classici di Spyro the Dragon, sviluppato da Toys for Bob e pubblicato da Activision per diverse piattaforme, incluso Nintendo Switch. Su Amazon, la suddetta iterazione per console della grande N costa solo 29,99€, spese di spedizione incluse. Fate presto se siete interessati.

Spyro Trilogy Reignited: il gioco perfetto per i nostalgici

Spyro Trilogy Reignited riporta in auge il piccolo drago viola che ha catturato i cuori dei giocatori negli anni ’90. I tre giochi inclusi nella trilogia, Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! e Spyro: Year of the Dragon, sono stati completamente rimasterizzati, con grafica e audio migliorati, dando nuova vita alle avventure classiche di Spyro.

I livelli, i personaggi e gli ambienti sono stati completamente ridisegnati con una grafica dettagliata e vibrante. I colori sgargianti e gli effetti visivi mozzafiato portano i giocatori in mondi incantati pieni di sfide e tesori da scoprire. Tuttavia, i capitoli della saga mantengono l’esperienza travolgente dei prodotti originali. Si potranno esplorare mondi aperti, volare attraverso gli scenari e combattere contro nemici feroci. La firma di Spyro, l’abilità di sputare fuoco, renderà i combattimenti contro i nemici ancora più avvincenti, mentre l’uso delle abilità di planare e caricare permette al drago di superare ostacoli e risolvere enigmi. Gli utenti avranno il compito di raccogliere gemme, uova di drago e altri oggetti speciali sparsi nei livelli.

Spyro Trilogy Reignited è un omaggio meraviglioso ai giochi classici di Spyro, perfetto per i nostalgici e gli amanti degli anni ’90; una rivisitazione affascinante e incantevole delle avventure del famoso drago viola. Con la grafica migliorata, il gameplay coinvolgente, l’esplorazione emozionante e la colonna sonora coinvolgente, questa saga cattura perfettamente l’atmosfera e la magia dei giochi originali. A soli 29,99€ è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.