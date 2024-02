Spyro Reignited Trilogy per Nintendo Switch: bastano meno di 30€ per farlo tuo

Stai cercando un videogioco coinvolgente, ricco di avventure, che sia in grado di procurarti ore ed ore di divertimento estremo, con un pizzico di nostalgia? Non puoi lasciarti sfuggire “Spyro Reignited Trilogy” che, nella sua iterazione per Nintendo Switch, oggi lo trovi ad un prezzo irresistibile di soli 28,99€ su Amazon, inclusa IVA e spese di spedizione. Non lasciartelo sfuggire; con il noto potale di e-commerce avrai anche accesso alla garanzia celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e potrai perfino scegliere di farti consegnare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano.

Spyro Reignited Trilogy: ecco perché comprarlo

Spyro Reignited Trilogy è il rifacimento impeccabile di tre classici intramontabili: Spyro the Dragon, Ripto’s Rage! e Year of the Dragon. Potrai rivivere l’emozione e la magia dei tuoi ricordi d’infanzia, ora con grafica e audio completamente rimasterizzati. Il piccolo drago viola, ti porterà in un mondo incantato che non potrai fare a meno di esplorare. Grazie alla versione per Nintendo Switch, ora puoi portare questo capolavoro ovunque tu vada. Volendo, è disponibile anche per altre piattaforme.

La Reignited Trilogy vanta una grafica mozzafiato che trasforma i mondi di Spyro in spettacolari paesaggi tridimensionali. I colori vivaci, gli effetti visivi e l’attenzione ai dettagli sono stati completamente riproposti per offrirti un’esperienza incredibile. Sappi però che qui sarai tenuto a affrontare sfide, risolvere enigmi e esplorare mondi enormi e intricati mentre aiuti il protagonista a sconfiggere i nemici e a salvare il suo regno.

Con un prezzo così conveniente di soli 28,99€ su Amazon, inclusa IVA e spese di spedizione, non puoi proprio lasciartelo sfuggire; corri a prenderlo adesso e fallo tuo oggi prima che terminino le scorte disponibili. A questa cifra è un best buy esagerato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.