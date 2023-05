Spunta il coupon e ottieni questo caricatore USB-C 100W a metà prezzo

Se stai cercando un caricatore USB-C potente, versatile e conveniente, non perdere questa offerta imperdibile su Amazon: il caricatore USB-C 100W GaN di SOOMFON è disponibile a soli 39,99 euro invece di 79,99 grazie al coupon sconto da applicare in pagina.

Caricatore USB-C 100W in offerta: scopri i suoi vantaggi

Questo caricatore è dotato di 4 porte, di cui 3 USB-C e una USB-A, che ti permettono di ricaricare rapidamente fino a 4 dispositivi contemporaneamente, come MacBook, iPad, iPhone, AirPods e altri. Grazie alla tecnologia GaN, il caricatore offre una potenza massima di 100W quando usi una sola porta USB-C, garantendo una ricarica veloce e sicura per il tuo MacBook Pro che si carica completamente in sole 1.5 ore.

Il caricatore supporta anche diversi protocolli di ricarica rapida come PD 3.0, QC 4.0+/3.0/2.0, SCP, AFC, 5V/2.4A, PE 2.0, Galaxy Super Fast Charging 1.0 e PPS adaptive charging, rendendolo compatibile con la maggior parte dei dispositivi sul mercato. Inoltre, è dotato di un design compatto e leggero, ideale da portare sempre con te in viaggio o in ufficio.

Approfitta quindi del coupon sconto e acquista il caricatore USB-C 100W GaN di SOOMFON a soli 39,99 euro su Amazon. L’offerta è limitata.

