SPQRisiko: avanzate nell'Impero Romano con questa offerta PAZZESCA

Se c’è un gioco da tavolo che ha divertito (e fatto litigare) intere generazioni senza mai perdere interesse questo è certamente il RISIKO. Ne esistono di diverse versioni ed edizioni, ma una tra le più amate oltre a quella classica è la versione SPQRisiko. Quest’ultima, grazie alle Offerte del Prime Day, potrete acquistarla all’incredibile prezzo di 30,99 euro grazie allo sconto dell’11%.

SPQRisiko: lo strategico da tavolo ideale

Una straordinaria edizione di RisiKo ambientata all’epoca dell’Impero Romano. Legionari, triremi, arene e vessilli sono gli inediti pezzi di gioco con i quali mettere alla prova la propria abilità di stratega. I giocatori dovranno infatti dimostrare non solo di saper conquistare il controllo delle province dell’Impero, ma anche dei mari, per poi riuscire a ricostruire il potere di Roma. S.P.Q. Risiko è, infatti, ambientato nel periodo precedente alla salita al trono di Diocleziano, un’epoca che vide grandi lotte interne e un continuo ribaltamento degli equilibri politici. Uno scenario ideale per tutti gli appassionati della grande strategia. Per vincere una partita a SPQRisiKo dovrete accumulare il maggior numero di Punti Vittoria. La Plancia raffigura l’Impero Romano con 45 Regioni raggruppate in 6 province e 12 Regioni di Mare Sulla plancia c’è un’apposito tracciato segnapunti e una sezione riassunto fase di Rinforzi. Le armate sono composte da miniature in 5 colori a forma di Legionari, Stendardi e Triremi I centri di potere sono rappresentati da miniature a forma di Arena/Metropoli

SPQRisiko è un gioco da tavolo divenuto in breve tempo iconico che al prezzo di 30,99 euro non può non essere acquistato. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

