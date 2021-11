Spotify e Netflix sfidano Apple Music e TV+ con una novità

Spotify e Netflix cercano di rivaleggiare con Apple Music e TV+ creando un nuovo hub dedicato agli spettacoli di successo. Vediamo cos'è e come funziona.

Spotify e Netflix insieme per un Hub multimediale

Spotify e Netflix stanno collaborando per una nuova partnership. Con questo accordo, il servizio di musica musicale fornirà una “esperienza di streaming completa” in modo non diverso da ciò che il colosso di Cupertino fa con Apple Music, Apple TV+ e Apple Podcasts.

Nel post sul blog, Spotify ha scritto:

Gli spettacoli e i film di tendenza di oggi non stanno solo ispirando i fandom, ma stanno anche alimentando le ossessioni di Internet. Tanto che entro due settimane dal debutto di Squid Game su Netflix, gli ascoltatori di Spotify hanno creato più di 22.500 playlist a tema uniche per mantenere il È chiaro che dopo il lancio dei titoli di coda, gli spettatori ne vogliono ancora di più e vengono su Spotify per ascoltarlo. Quindi, a partire da oggi, le due società di streaming si uniscono per lanciare un nuovissimo Hub Netflix su Spotify in cui i fan possono ottenere l'esperienza di streaming audio completa dall'intrattenimento che amano.

Con questo Hub Netflix su Spotify, gli ascoltatori che usufruiscono del servizio gratis ma anche gli utenti Premium negli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda e India possono accedere a colonne sonore, playlist e podcast ufficiali, insieme a contenuti audio esclusivi.

Il post sul blog dice che gli utenti devono solo cercare “Netflix” su Spotify, così da “trovare e cantare insieme alla musica dietro alcuni dei loro programmi Netflix preferiti“.

All'interno dell'hub, i fan avranno facile accesso alle playlist ufficiali di show come La Casa de Papel (Money Heist), Bridgerton e On My Block, nonché alla colonna sonora ufficiale di spettacoli come Squid Game, Bruised e Cowboy Bebop .

Questo Hub Netflix su Spotify sembra molto simile a quello che fa già Apple con i propri servizi. Ad esempio, se guardate Dickinson, The Morning Show o For All Mankind, potete accedere ai brani sentiti nelle diverse stagioni di questi show su Apple Music e diversi approfondimenti originali con i podcast di Apple.

È importante dire che Spotify non richiede agli utenti di avere un abbonamento per sfruttare queste funzionalità e, sebbene anche il gigante di Cupertino non lo faccia, gli utenti possono godere al meglio di questi contenuti aggiuntivi solo se sono abbonati ad Apple Music, Spotify, Apple TV+ e Netflix.