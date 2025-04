Sposta i file dallo smartphone al PC in un secondo con la chiavetta USB Lexar a 17€

Hai della foto sul tuo smartphone che vorresti togliere per alleggerirlo e magari spostarle sul tuo computer ma non sai come fare? Oppure vuoi spostare un file dal computer allo smartphone? Puoi fare tutto ciò è molto altro in modo semplice con la chiavetta USB Lexar che ora su Amazon puoi avere a soli 17,14 euro, invece che 18,99 euro.

Già il prezzo di listino non era molto alto ma con questo sconto del 10% è da prendere al volo. Soprattutto per ciò che offre è davvero una delle migliori occasioni di oggi. Possiede la bellezza di 128 GB per mettere all’interno di tutto e due connettori che ti consentiranno di usarla sia su computer che su smartphone.

Chiavetta USB Lexar da 128 GB a prezzo shock

Il rapporto qualità prezzo della chiavetta USB Lexar è ciò che sicuramente la rende in questo momento il migliore acquisto della categoria, ma non è tutto fumo. Ha un design veramente molto elegante e robusto, con una cappuccio girevole dotato anche di un asola che ti permette di agganciarla dove vuoi.

I due connettori USB Type-A e Type-C ti consentono di usarla praticamente su qualsiasi dispositivo ed è compatibile con i sistemi Windows, Android MacOs e Linux senza nemmeno installazione di software particolari. Potrai trasferire file con una velocità fino a 100 MB/s risparmiando così diverso tempo. Offre anche un’ottima sicurezza con crittografia AES a 256 bit per proteggere la privacy dei tuoi file. Usala per spostare dati da un device all’altro in modo semplice e veloce e per tenere tutto ciò che ti occorre a portata di mano.

Non perdere una delle migliori occasioni di oggi. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua chiavetta USB Lexar a soli 17,14 euro, invece che 18,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.