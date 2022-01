Sport tracker come questo di OPPO non ce ne sono (23€)

Se conti che con soli 23,99€ ti puoi portare a casa un gioiellino come lo sport tracker di OPPO sai già che stai concludendo un affare di prima categoria. La promozione ora in corso su Amazon è da prendere proprio al volo dal momento che ti fa risparmiare il 52% e ti fa acquistare un prodotto che davvero non ha bisogno di presentazioni. Completo di tutto rende i tuoi allenamenti una vera gioia quindi non aspettare altro tempo per provarlo.

Con le spedizioni gratuite garantite grazie a Prime lo ricevi persino il prima possibili.

OPPO: il su sport tracker ti stupisce dal primo utilizzo

Nonostante il design sia molto semplice, questo sport tracker di OPPO fa il suo lavoro a dovere e in fin dei conti è proprio questo che ti interessa. In colorazione nera lo indossi sia sui polsi maschili che femminili e non ti dà mai fastidio perché è realizzato a dovere.

Grazie al display a colori non puoi che leggere le informazioni alla perfezione anche mentre ti alleni. Non è importante se fuori c'è un sole che brilla come non mai o se sei al buio: il pannello AMOLED rende la visione perfetta in qualunque ambito così non devi fermati mai e interrompere i tuoi allenamenti.

Proprio in merito a questi ti dico che al suo interno trovi dei sensori specializzati che tengono ogni tua mossa sotto controllo e la registrano. A disposizione hai diverse modalità di allenamento oltre ai parametri che calcolano le calorie bruciate, i passi e le distanze percorse. In più non mancano all'appello sensori dedicati anche al benessere come il cardiofrequenzimetro.

Tra le altre features non posso non citarti la batteria che dura giorni interi, il suo essere impermeabile fino a 50 metri di profondità e la carica magnetica che è un plus molto carino.

Acquista subito il tuo sport tracker OPPO su Amazon a soli 23,99€.