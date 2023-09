SpO2, mega batteria e tanto altro: Redmi Smart Band 2 ad appena 24€

L’offerta Amazon di oggi su Redmi Smart Band 2 ti dà la possibilità di mettere le mani su un ottimo fitness tracker senza spendere una cifra folle. Infatti, spendendo appena 24€ grazie a uno sconto immediato del 29%, il wearable del colosso cinese si presenta come uno tra i migliori e più completi nella fascia di prezzo super economica.

Bella, leggera, giovanile ed ergonomica, la smart band di Redmi ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Appena 24€ su Amazon per Redmi Smart Band 2: fitness tracker a prezzo ridicolo

Non solo monta un eccellente pannello touch a colori da 1.47 pollici in un corpo perfettamente impermeabile fino a 50 metri di profondità, ma integra anche un super sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco e anche della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

La mega batteria ti accompagna senza problemi per 14 giorni di utilizzo non stop, mentre il supporto a più di 30 modalità differenti di allenamento la trasforma in un vero e proprio coach virtuale sempre a tua completa disposizione in palestra e non.

Non perdere questa super occasione di Amazon e acquista al volo la Smart Band 2 di Redmi; se la metti subito nel carrello, inoltre, ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

