Spigen e iPhone 16e: il match perfetto per protezione e stile

Con il lancio del nuovo iPhone 16e, Apple continua a perfezionare l’equilibrio tra semplicità e prestazioni. Anche senza il supporto MagSafe, Spigen ha sviluppato una gamma MagFit che garantisce compatibilità magnetica impeccabile con gli accessori più avanzati, offrendo un’esperienza fluida e intuitiva.

Se desideri proteggere e valorizzare il tuo iPhone 16e senza rinunciare al design, la lineup di Spigen è la soluzione perfetta. Scopri le nuove cover pensate per esaltare il tuo dispositivo in ogni dettaglio.

Cover MagFit e Card Wallet

Spigen porta l’estetica teardown sulla serie MagFit con due modelli esclusivi che uniscono trasparenza e protezione avanzata. L’Ultra Hybrid MagFit Neo One e Zero One si distinguono per il loro stile futuristico e minimalista, che permette di ammirare l’interno del tuo iPhone 16e senza rinunciare alla sicurezza. Grazie alla struttura rinforzata, offrono una protezione affidabile contro urti e graffi, mantenendo allo stesso tempo un look moderno e accattivante.

A completare la gamma teardown c’è l’Ultra Hybrid MagFit Card Wallet, un portafoglio magnetico progettato per integrarsi perfettamente con Neo One e Zero One. Dotato di un’elevata forza magnetica, garantisce una presa sicura sul retro del telefono e offre uno spazio pratico per conservare carte ed essenziali, senza alterare la silhouette del dispositivo.

Nuova serie Classic

Chi ama il fascino dei primi iPhone troverà irresistibile l’Ultra Hybrid MagFit Classic Silver, un omaggio al design iconico del 2007. Questa cover si ispira all’alluminio originale dei primi modelli Apple, mantenendo un look pulito e raffinato che si adatta perfettamente alla linea essenziale dell’iPhone 16e.

Nonostante il design nostalgico, la cover è dotata delle tecnologie più avanzate per la protezione dello smartphone. L’Air Cushion Technology assorbe gli urti in caso di caduta, mentre il sistema MagFit permette un utilizzo intuitivo degli accessori magnetici, rendendo l’esperienza d’uso ancora più pratica. Con il suo mix di estetica vintage e funzionalità moderne, questa cover rappresenta la fusione perfetta tra passato e futuro.

Nuove Liquid Air: Protezione minimal e comfort quotidiano

Il Liquid Air di Spigen offre una protezione elegante e funzionale per il tuo iPhone 16e, grazie al suo design moderno e aderente alla forma. La superficie opaca con texture antiscivolo evita le impronte digitali e garantisce una presa sicura in ogni momento. Leggero ma resistente, è la scelta perfetta per chi cerca uno stile minimal senza rinunciare alla protezione quotidiana.

Per chi cerca una protezione discreta ma efficace, Spigen propone la Liquid Air MagFit, una cover dal design moderno e minimale. La finitura opaca conferisce un aspetto elegante e riduce la formazione di impronte, garantendo una presa sicura e confortevole. Grazie alla sua struttura sottile ma resistente, questa cover protegge il dispositivo senza appesantirne il profilo.

Disponibile sia in versione standard che con compatibilità MagFit, questa soluzione è ideale per chi vuole combinare stile e praticità quotidiana. La versione magnetica offre la possibilità di agganciare accessori compatibili senza compromettere l’estetica pulita della cover.

