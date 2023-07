Spider-Man 2 per PS5: preorder in OFFERTA su Amazon, occasione unica

Sei pronto a immergerti ancora una volta nell’epica avventura di Spider-Man? Sia che tu sia un fan di lunga data del franchise Marvel’s Spider-Man o un nuovo arrivato, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di vivere la nuova, mozzafiato avventura di Peter Parker e Miles Morales in Marvel’s Spider-Man 2 per PS5.

E la buona notizia è che puoi prenotare la tua copia su Amazon a un prezzo speciale: solo 69,99 euro invece di 80,99. Non perdere tempo, questa occasione è unica.

Spider-Man 2 per PS5: preparati a sfidare Venom

In Marvel’s Spider-Man 2, i due iconici Spider-Man, Peter Parker e Miles Morales, ritornano per una nuova avventura che ti terrà incollato allo schermo per ore. La New York di Marvel è pronta ad accoglierti con le sue incredibili sfide e la possibilità di passare rapidamente da Peter Parker a Miles Morales, sfruttando i loro distinti poteri e abilità. Questa esperienza ti permetterà di vivere due storie entusiasmanti in un’unica epica avventura.

Ma non tutto sarà una passeggiata. Un nuovo e oscuro nemico, Venom, minaccia di sconvolgere e distruggere non solo le vite dei due Spider-Man, ma anche quelle dei loro cari e di tutta la città. La sfida sarà più grande che mai, e dovrai essere pronto a usare tutte le tue abilità, intuizioni e poteri per affrontare questa minaccia letale.

Prenota Subito e Ottieni un Fantastico Bonus

Prenotando ora la tua copia di Marvel’s Spider-Man 2, riceverai un esclusivo codice bonus contenente fantastici extra:

Costume Aracno-Cavaliere per Peter : Vesti i panni di un aracno-cavaliere con stile grazie a questo costume esclusivo. E per rendere il tutto ancora più personalizzato, avrai a disposizione ben 3 varianti di colore aggiuntive per questo fantastico costume.

: Vesti i panni di un aracno-cavaliere con stile grazie a questo costume esclusivo. E per rendere il tutto ancora più personalizzato, avrai a disposizione ben per questo fantastico costume. Gadget Ragnatela Traente : Sfrutta al meglio la tua abilità di tessitore e affronta le sfide più impegnative con questo gadget ragnatela traente, che ti aiuterà a raggiungere posti altrimenti irraggiungibili.

: Sfrutta al meglio la tua abilità di tessitore e affronta le sfide più impegnative con questo gadget ragnatela traente, che ti aiuterà a raggiungere posti altrimenti irraggiungibili. 3 Punti Abilità: Migliora le tue abilità con 3 punti abilità extra, che ti permetteranno di personalizzare ulteriormente le tue strategie e affrontare gli avversari con ancora più efficacia.

Non lasciarti scappare questa opportunità di prenotare Marvel’s Spider-Man 2 per PS5 a un prezzo speciale e di ottenere fantastici bonus per arricchire la tua esperienza di gioco. Acquista ora e preparati a vivere un’avventura epica nella New York di Marvel insieme ai tuoi Spider-Man preferiti.

La consegna è prevista per il 20 ottobre 2023, quindi segna questa data sul tuo calendario e preparati a saltare tra grattacieli e a combattere contro il male in uno dei giochi più attesi dell’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.