Spider-Man 2 per PS5: prenotalo adesso su Amazon e sblocca questi bonus

Se sei un fan dell’Uomo Ragno, non puoi perderti l’occasione di prenotare Marvel’s Spider-Man 2 per PS5, il nuovo capitolo della saga videoludica dedicata al supereroe più amato dai fumetti.

Il gioco sarà disponibile dal 20 ottobre 2023, ma puoi assicurarti la tua copia fin da ora su Amazon a soli 80,99 euro. In questo modo, potrai ricevere il gioco il giorno stesso del lancio e goderti subito le avventure di Peter Parker e Miles Morales. In alternativa, puoi prenotarlo a soli 59,99 euro su eBay.

Marvel’s Spider-Man 2 PS5: prenota il gioco più atteso

Marvel’s Spider-Man 2 è il sequel diretto di Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, due titoli che hanno riscosso un enorme successo di critica e pubblico. Il gioco ti permetterà di vestire i panni di entrambi i protagonisti e di alternare le loro abilità e i loro stili di combattimento. Dovrai affrontare nemici storici come Venom e Kraven il Cacciatore, ma anche nuove minacce che metteranno a dura prova la tua abilità e il tuo senso di responsabilità.

Scoprirai un gioco che sfrutta al massimo le potenzialità della PS5, offrendo una grafica spettacolare, una fisica realistica, un’ambientazione ricca di dettagli e una colonna sonora coinvolgente. Potrai esplorare liberamente la città di New York, lanciandoti tra i grattacieli con le ragnatele, interagendo con i personaggi secondari e completando missioni secondarie.

Non perdere tempo e prenota subito Marvel’s Spider-Man 2 per PS5 su Amazon. Così facendo potrai ricevere alcuni bonus preordine, come quelli che vedi nell’immagine qui sopra.

Marvel’s Spider-Man 2 per PS5 è il gioco che stavi aspettando. Prenotalo ora e preparati a vivere un’esperienza unica nel mondo dei supereroi.

