Spider-Man 2 per PS5: il preordine è in offerta su Amazon

A pochi giorni dal lancio dei preordini ufficiali, adesso arriva direttamente su Amazon la possibilità di avere un piccolo sconto sulla prenotazione di Marvel’s Spider-Man 2 per PS5.

Il nuovo gioco della serie acclamata dalla critica è disponibile infatti su Amazon a soli 69,99 euro invece di 80,99, con uno sconto del 14%. Inoltre, se pre-ordini ora, riceverai il gioco al D1 del 20 ottobre 2023, il giorno del lancio ufficiale con alcuni contenuti bonus.

Marvel’s Spider-Man 2: affronta Venom nei panni di due Spider-Man

Marvel’s Spider-Man 2 è un gioco sviluppato esclusivamente per PlayStation 5 che ti permetterà di controllare sia Peter Parker che Miles Morales, i due Spider-Man della New York di Marvel.

Potrai esplorare una città open world più grande che mai, sfruttando i poteri di Venom e le nuove abilità simbionti di Peter e quelle bioelettriche di Miles. Dovrai affrontare una serie di Supercriminali della Marvel, tra cui Kraven il Cacciatore, Lizard, un nuovo e originale Venom e molti altri.

Il titolo offrirà anche una serie di funzioni di accessibilità per adattarsi alle tue preferenze e una grafica mozzafiato grazie alla potenza della console PS5.

Non lasciarti scappare questa offerta imperdibile e pre-ordina ora Marvel’s Spider-Man 2 per PS5 su Amazon. Puoi prenotarlo subito con il 14% di sconto e riceverlo al Day One.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.