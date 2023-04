Spezia-Salernitana: guarda la partita della salvezza in streaming

Ci aspetta un match delicato domenica 2 aprile 2023. Tra le varie partite della ventottesima giornata di campionato, Spezia-Salernitana ha acquisito un’importanza tale da essere definita la partita della salvezza. Infatti, lo Spezia potrebbe riuscire ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Guarda tutto il match in streaming con DAZN.

Grazie al tuo abbonamento con DAZN non solo potrai vedere tutti match in diretta esclusiva della Serie A TIM, ma avrai accesso anche a Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Con DAZN la qualità è indiscussa. Infatti, la telecronaca dell’incontro è stata affidata a Gabriele Giustiniani e il commento tecnico a Sergio Floccari. Vediamo ora le due probabili formazioni che gli allenatori hanno pensato di far scendere in campo per questa sfida al “fulmicotone”.

Spezia (3-5-2)

Dragowski

Ampadu

Caldara

Nikolaou

Amian

Zurkowski

Bourabia

Agudelo

Gyasi

Verde

Shomurodov

Dragowski Ampadu Caldara Nikolaou Amian Zurkowski Bourabia Agudelo Gyasi Verde Shomurodov Salernitana (3-4-2-1)

Ochoa

Daniliuc

Gyomber

Pirola

Sambia

Coulibaly

Bohinen

Bradaric

Candreva

Kastanos

Dia

Spezia-Salernitana: assicurati uno streaming senza disconnessioni

Scegli uno streaming senza disconnessioni per guardare la diretta di Spezia-Salernitana. Affidati a chi è in grado di ottimizzare la tua connessione nonostante traffico dati intenso e qualità del tuo operatore telefonico. Attiva ora NordVPN e ottieni una larghezza di banda illimitata sempre e ovunque. Così ti assicuri uno streaming senza buffering, anche in 4K.

Invece, se sei in viaggio, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera, potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.