Spesona SMART su Amazon: Lenor, Dash, Swiffer, Fairy e altri in SCONTO

Quando vai a fare la spesa e acquisti i prodotti per pulire la casa, vorresti piangere davanti allo scontrino. Ebbene, non è un mistero che quando si acquistano questo genere di prodotti purtroppo i costi lievitano all’infinito. C’è un modo per risparmiare? Assolutamente sì e non prevede astenersi dalle pulizie!

Approfitta degli sconti su Amazon per delle vere e proprie occasioni. Conta che trovi tutti i marchi più famosi e anche confezioni che al supermercato non hanno mai. Risparmi, ti eviti la fatica di portare i pesi a casa ed hai tutto pulito. Dash, Fairy, Swiffer, Mastro Lindo, Lenor... chi più ne ha, più ne metta.

Aggiungili al carrello e non ti preoccupare, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Lenor, Dash, Swiffer, Fairy: i marchi più ambiti in promozione Amazon

Senza perdere tempo ti dico subito che ci sono disponibili diversi pack convenienza che uniscono grandi scorte a un prezzo straordinariamente ottimo. In questo momento trovi:

Il detersivo multiuso spray di Mastro Lindo, 10 Confezioni con fragranza Eucalipto per eliminare macchie e odori. In promozione su Amazon a 19,99€ con sconto del 11%.

Detersivo per pavimento Mastro Lindo, 10 confezioni da 930ML alla fragranza di lavanda per freschezza e brillantezza. In promozione su Amazon a soli 23,99€ con sconto del 20%.

Lenor, perle profumate Unstoppables Fresh, 6 confezioni da 210grammi in promozione su Amazon a soli 22,74€ con sconto del 5%.

Lenor ammorbidente Elisir alla profumazione sogni di Sicilia, 8 confezioni per 200 lavaggi in totale. In promozione su Amazon a soli 15€ con sconto del 33%.

DASH detersivo lavatrice liquido, 3 confezioni per un totale di 104 lavaggi con profumazione di lavanda. In promozione su Amazon a soli 25€ con sconto del 25%.

DASH Power Pods, detergente in capsule biodegradabili per lavatrice, 2 confezioni per un totale da 96 lavaggi. In promozione su Amazon a soli 28€.

VIAKAL anticalcare spray, 2 confezioni da 720ml. In promozione su Amazon a soli 4,99€ con sconto del 68%.

Fairy Original, pastiglie per lavastoviglie, 5 confezioni per un totale di 85 lavaggi. In promozione su Amazon a soli 18€.

Swiffer Lavapavimenti Wet, 120 Panni Umidi al profumo di limone. In promozione su Amazon a soli 34€ con sconto del 15%.

Swiffer Panni Catturapolvere, 102 Panni Microfibra Dry e 3 Panni Lavapavimenti. In promozione su Amazon a soli 18€ con sconto del 18%.

