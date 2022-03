Spesa su Amazon con 30€: 20 prodotti da mettere nel carrello

Abbiamo fatto la spesa su Amazon investendo circa 30€ e contando su spedizioni rapide e gratis. Una sfida, che ci ha permesso di portare a casa ben 20 prodotti, tutti di tipo alimentare (a parte i tovaglioli di carta), a un prezzo super concorrenziale. Pronto? Dai un'occhiata alla nostra lista.

Spesa su Amazon con 30€: cosa comprare?

Abbiamo pensato a tutto: legumi, caffè, dolciumi, zucchero, pasta. Insomma, quello che di base metteresti all'interno del carrello se fossi al supermercato. Un esempio di spesa, fatta online cercando sul supermercato di Amazon. Eccoli tutti:

Come vedi, a parte i tovaglioli, si tratta di cibi utili, a lunga conservazione, da avere in dispensa. Con gli sconti applicati al carrello, abbiamo speso 30€ circa in totale. Inoltre, essendo clienti Prime, le spedizioni sono veloci e gratuite. Insomma, la spesa si può fare su Amazon e il supermercato è enorme: dai un'occhiata tu stesso!