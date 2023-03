Spesa su Amazon a meno di 2€: ecco 20 cibi di OTTIMA marca da prendere ora

C’è molto più gusto a fare la spesa su Amazon. Scegliendo gli affari più golosi, puoi risparmiare un sacco su tanti prodotti di ottima marca e qualità. Dai un’occhiata alla nostra selezione di occasioni a meno di 2€. La cosa bella è che le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Scegli in fretta: si tratta di offerte a tempo limitatissimo.

Come risparmiare ancora di più? Semplice: scegli il servizio “iscriviti e risparmia“. Ricevi i prodotti a casa periodicamente, spunti un prezzo ancora più basso e non è assolutamente vincolante: disdici quando vuoi!

Pronto? Ecco tutte le buonissime proposte che abbiamo selezionato!

Fatina Arachidi Tostate e Salate, 200g a 1,90€.

Agnesi Fusilloni rigati Rigatissime, pasta di semola di grano duro 100% italiano, trafilatura al bronzo. Confezione compostabile da 500 grammi a 1,29€.

Novi Cioccolato Latte, 100g a 0,83€.

Parisi Mais Tostato E Salato – 130 g a 1€.

Haribo Super Mario Veggie, Limited Edition, Caramelle Gommose a forma di Oggetti di Super Mario, Gusto Frutta, Caramelle Veggie, Idea Regalo, 175GR a 1,75€.

Cipster The Original Chips di Lenticchie Rosse alla Paprika – 80g a 1,69€.

Ajinomoto Ramen al Miso – 66gr a 1,99€.

Noodles Istantanei al Gusto Barbecue, Pronti in 3/4 Minuti, Ottimi per uno Snack Veloce e Saporito, Ideali in Qualsiasi Momento, Confezione da 93 g a 1,99€.

Riso Scotti – Risotto Porcino di Stagione – Riso Carnaroli Senza Glutine – 210 gr a 1,59€.

Grisbi Secret Pleasure – Biscotti di Croccante Frolla Extra Fondente Ripiena di Vellutata Crema Extra Fondente, 9 Biscotti da 12g, Confezione da 112 g a 1,99€.

Yonkers Snack al Formaggio, 100g a 1,49€ (minimo d’ordine 4 pezzi).

Matilde Vicenzi Millefoglie D’Italia MiniSnack con Crema alla Nocciola – 125 g a 1,29€.

Crastan Ginseng e Caffe Preparato Solubile per Bevanda, 200g a 1,99€.

Noodles Istantanei al Gusto Pad Thai, Pronti in 3/4 Minuti, Ottimi per uno Snack Veloce e Saporito, Ideali in Qualsiasi Momento, Confezione da 93 g a 1,99€.

Doria – Bucaneve Maxigocce XL – Biscotti Ideali per la tua Colazione o Spuntino – Confezione da 300 gr a 1,79€ (minimo d’ordine 3 pezzi).

Buondì Cacao con Crema alla Vaniglia. Confezione da 6 Merendine Confezionate Singolarmente a 1,99€.

De Cecco Orecchiette No.91, 500g a 1,11€.



Buondì Motta Merendine con Crema di Cacao a 1,95€.

Baci Grisbi, Mignon con crema, 112 g (9 biscotti) a 1,99€.

Gastone Lago Crostata alla Ciliegia 350 g a 1,63€.

Approfitta al volo delle offerte del supermercato di Amazon e fai un’ottima spesa a mini prezzo! Con queste occasioni di marca a meno di 2€ c’è l’imbarazzo della scelta! Un piccolo trucco? Usa l’opzione “iscriviti e risparmia” per ottenere un prezzo ancora più basso e ricevere periodicamente i tuoi prodotti preferiti direttamente a casa: l’abbonamento non è vincolante e puoi disdire quando vuoi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.