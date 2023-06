Speciale Summer Samsung: sconti su TV ed elettrodomestici per tutto il weekend

Se stai pensando di rinnovare la tua casa con i migliori prodotti Samsung, non perdere l’occasione di approfittare dello Speciale Summer, la promozione che ti regala sconti fino al 20% su una selezione di elettrodomestici da incasso, TV e monitor.

Le offerte sono valide per tutto il fine settimana. Per ottenere lo sconto, basta inserire il codice WEEKEND nel carrello dopo aver scelto il prodotto che preferisci tra quelli aderenti alla promo. Puoi trovare tutti i prodotti idonei sulla pagina dedicata dello Samsung Shop Online.

Speciale Summer Samsung: sconti fino al 20% su elettrodomestici, TV e monitor

Tra i prodotti che puoi trovare in offerta ci sono forni multifunzione con tecnologia Dual Cook Flex, lavastoviglie con sistema WaterWall, frigoriferi con dispenser acqua e ghiaccio, TV NEO QLED 8K con tecnologia Quantum Matrix e Quantum HDR 4000, monitor curvi da gaming con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento di 240 Hz e molto altro ancora.

Inoltre, se scegli il finanziamento a Tasso Zero, puoi pagare la prima rata a ottobre 2023 e goderti subito i tuoi acquisti senza pensieri. E per i grandi elettrodomestici e le TV, la consegna al piano è gratuita fino al 3 luglio.

Non lasciarti scappare questa occasione unica di portare a casa i migliori prodotti Samsung a prezzi imbattibili. Lo Speciale Summer è valido solo fino al 19 giugno 2023, quindi affrettati a visitare lo Samsung Shop Online e scopri tutti i prodotti in promozione. Ricorda di usare il codice WEEKEND per ottenere lo sconto fino al 20%. Buono shopping.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.