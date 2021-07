Lo speaker Xiaomi è in promozione su Amazon a soli 11,99€. Il ribasso del 52% ti permette di acquistarlo a metà prezzo, il che è un affare vero e proprio.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Piccolissimo ma potente: speaker Xiaomi

Immagina di essere fuori con gli amici e dalla tasca tiri fuori questo piccolo speaker Xiaomi. Nessuno ti crederà mai che è una cassa portatile, ma appena lo azionerai lo stupore rimarrà impresso negli occhi di tutti.

Letteralmente tascabile, svanisce in un palmo della tua mano ma ti permette di portare la festa ovunque vai. Lo colleghi allo smartphone mediante Bluetooth e tac: il gioco è fatto.

L'altoparlante integrato è potente per offrirti il massimo che è in grado di dare. Scegli la musica che più ti piace per ascoltarla a pieno volume e non sacrificarti mai. In più è presente anche un microfono incorporato. Questa caratteristica ti permette di sfruttarlo anche in case di chiamate mediante la funzione viva voce.

Ma prima di correre all'acquisto sappi un'ultima cosa: la batteria è eccezionale. Dura un'eternità e la ricarichi semplicemente mediante un cavo di alimentazione. Infine non ti dimenticare di utilizzare il laccetto incluso in confezione per portartelo a spasso in modo perfetto.

Acquista subito il tuo speaker Xiaomi Bluetooth su Amazon a soli 11,99€. Se sei membro Prime lo ricevi in appena 24 ore su tutto il territorio italiano. Se invece sei cliente standard ecco un segreto: scegli i punti di consegna per avere le spedizioni gratuite.

Ps: fossi in te mi sbrigherei, andrà a ruba quasi sicuramente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica