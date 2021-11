Speaker wireless a 6€? su Amazon puoi, con questo TRUCCHETTO

Un bello speaker wireless di design, compatto, portatile e dotato di connettività Bluetooth. Un prodotti particolare, che puoi portare a casa a 6€ circa appena su Amazon, sfruttando un piccolo trucchetto. Quale? Semplice: devi applicare un codice prima di pagare.

Tutto quello che c'è da fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “XLI5TVEX”. Le spedizioni sono assolutamente gratis: oltre al prezzo (irrisorio) non ci sarà da pagare altro.

Speaker wireless a prezzo assurdo su Amazon

Certamente un prodotto base di gamma, ma comunque in grado di assolvere a pieno al suo compito di speaker wireless Bluetooth, dotato addirittura di slot per microSD. Un dispositivo interessante soprattutto sotto il profilo estetico perché dotato di un design dal gusto vintage con pulsanti ampi e laccetto per il trasporto. Super leggero e compatto, è perfetto da portare in giro grazie anche alla batteria integrata.

Insomma, un interessante dispositivo, che ora porti a casa quasi gratis da Amazon con questa piccola astuzia. Mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “XLI5TVEX”. In questo modo, lo prendi a 6€ circa appena e godi di spedizioni assolutamente gratis.

Sii veloce a completare l'ordine. In genere, in questi casi i coupon attivabili sono limitatissimi.