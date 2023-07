Speaker Sony: suono MERAVIGLIOSO e prezzo WOW (-35%)

Vuoi ascoltare la musica che preferisci ovunque tu vada? Allora sarai sicuramente felice di sapere che su Amazon è in offerta una delle casse wireless più amate di sempre. Non perdere l’occasione dunque, metti subito nel tuo carrello lo speaker Sony a soli 38,99 euro, invece che 60 euro.

Una promozione davvero niente male che, grazie allo sconto del 35%, ti permette di risparmiare ben 21 euro sul totale. Questa piccola cassa ha un design compatto e leggero ma un suono potentissimo. Si associa velocemente ai tuoi dispositivi e lo potrai usare tranquillamente all’aperto perché è anche impermeabile. E poi a una cifra molto simile puoi scegliere tra diverse colorazioni.

Speaker Sony: compatto, leggero, colorato e potente

Sono davvero tante le caratteristiche che contraddistinguono questa mini cassa Bluetooth portatile firmata Sony. Sicuramente non passa inosservato l’ottimo audio ottimizzato per offrire basse frequenze eccezionali. Il suo design, oltre a renderlo molto compatto e leggero, offre un suono che si diffonde a 360° e quindi è perfetto anche all’aperto.

È molto robusto ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67. Inoltre possiede un rivestimento anti raggi UV per cui lo puoi tenere anche sotto il sole. Ha un pratico laccetto per agganciarlo all’ombrellone o allo zaino, per esempio. E parlando di batteria, ha un’autonomia di ben 16 ore con una sola ricarica.

È chiaro che siamo di fronte a un dispositivo di ottima qualità che oggi potrai avere a un prezzo decisamente inferiore. Però devi essere veloce. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo speaker Sony a soli 38,99 euro, invece che 60 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.