Speaker portatile Sony in offerta ad un OTTIMO PREZZO su Amazon

Immergiti nella potenza del suono con lo speaker wireless Sony SRS-XB100, ora disponibile con uno sconto del 35% a soli 41,99€ anziché 64,90€.

Goditi un audio straordinario ovunque tu vada, grazie al Sound Diffusion Processor che diffonde il suono in tutte le direzioni. Questo speaker compatto e leggero è progettato per la portabilità assoluta, anche grazie al cinturino che offre diversi modi per trasportare o fissare il tuo altoparlante.

Con una lunga durata della batteria fino a 16 ore e un pratico indicatore di stato, l’XB100 è sempre pronto all’uso. La ricarica della batteria avviene comodamente tramite USB-C. Con un grado di protezione IP67, questo speaker è impermeabile, antipolvere e resistente.

Il nuovo rivestimento UV garantisce una durata anche sotto il sole splendente, permettendoti di portare la tua musica ovunque.

Goditi anche chiamate in vivavoce con una qualità eccezionale grazie alla tecnologia Echo Canceling. Due persone possono parlare contemporaneamente senza tagli o interruzioni.

Porta la tua esperienza audio a un livello superiore con lo Sony SRS-XB100. Approfitta dell’offerta e goditi il suono potente e chiaro ovunque tu vada: oggi il Sony SRX-XB100 è tuo a solamente 41,99€, grazie ad un generoso sconto del 33%. La disponibilità è immediata, ordinalo subito per riceverlo a casa domani!

