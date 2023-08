Speaker MINUSCOLO, audio PREMIUM: l'hanno inventato e costa pochissimo (39€)

KREAFUNK AGO è uno speaker wireless elegante e con dimensioni incredibilmente compatte. La cosa assurda è che dotato di una qualità audio sorprende: suono nitidissimo e volume altissimo. Solitamente, prodotti come questi hanno una massima potenza di circa 3/5W: questo dispositivo arriva a 25W. La differenza rispetto alla concorrenza è evidente. Inoltre, la batteria è a lunga durata: potrai godere di un sacco di ore di ascolto musicale senza alcun vincolo dei cavi.

Sorprendentemente, nonostante si tratti di un prodotto di nicchia, sono riuscita a reperirlo su Amazon a un prezzo decisamente accessibile considerando la qualità: puoi prenderlo a 39€ circa appena con spedizioni economiche (6,95€). Essendo però un prodotto abbastanza raro, a disposizione ci sono solo pochi pezzi.

Un dispositivo bellissimo esteticamente, che abbini in un attimo al tuo smartphone ed è immediatamente pronto all’uso. Goditi la musica che ti piace di più, praticamente ovunque desideri: questo gioiellino puoi portarlo sempre con te, grazie all’ingombro ridottissimo. Inoltre, non teme il contatto accidentale con l’acqua!

Lasciati sorprendere da un volume elevatissimo, goditi un suono limpido e pulito: sarà un piacere utilizzare pazzesco speaker audio, stupendo chiunque lo vedrà all’opera. Impossibile pensare che un accessorio con dimensioni di 8x8x3,6 centimetri sia in grado di restituire un suono del genere. Non perdere l’occasione di prendere queste spettacolare prodotto di nicchia a 39€ circa appena: completa al volo il tuo ordine su Amazon per approfittarne. Lo ricevi con spedizioni super economiche, ma la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.