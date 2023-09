Speaker JBL Flip Essential 2 POTENTISSIMO e scontato del 30%

Per ascoltare le tue playlist preferite con un audio potente e nitido, approfitta subito di questo sconto bomba del 30% per acquistare l’imperdibile speaker JBL Flip Essential 2 al prezzo a dir poco folle di soli 76,89 euro invece di 109,99 euro. Ebbene si, solo se ti affretterai potrai portarti a casa questo dispositivo dalle caratteristiche tecniche pazzesche risparmiando più di 30 euro.

Se sei cliente Amazon Prime avrai la possibilità di sfruttare importanti vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Grazie a questo speaker portatile, potrai ascoltare la musica che più ti piace ovunque, nella tua cameretta in totale relax oppure insieme ai tuoi amici durante la tua festa di compleanno.

Non dovrai preoccuparti di ricaricare questa piccola cassa più volte al giorno, infatti la sua autonomia è di ben 10 ore. Potrai collegare fino a 2 smartphone o tablet in modalità wireless, in modo da poter aumentare la potenza della musica e godertela con la qualità pazzesca del suono JBL Original Pro.

La protezione IPX7 ti consentirà di utilizzare lo speaker in ogni luogo, anche il piscina, in spiaggia o addirittura sotto lo doccia. Utilizzare e ricaricare questo piccolo ma potentissimo dispositivo sarà estremamente facile. Per ricaricarlo infatti, ti basterà un semplice cavo USB-C che troverai all’interno della confezione.

Insomma, si tratta senza ombra di dubbio di una delle migliori casse portatili presenti oggi sul mercato che potrà essere tua al prezzo super vantaggioso. Per questo motivo, non ti resta che correre su Amazon e concludere subito il tuo ordine che ti permetterà di acquistare questo magnifico speaker JBL Flip Essential 2 a poco più di 76 euro invece di 110 euro circa.

Non perdere altro tempo, questo dispositivo sta andando a ruba e presto potrebbe non essere più disponibile all’acquisto. Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.