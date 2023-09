Speaker Bose SoundLink Micro in offerta BOMBA, suono pazzesco

Porta la tua musica preferita sempre con te senza rinunciare alla qualità del suono: acquista subito il potentissimo speaker Bose SoundLink Micro in offerta al prezzo incredibile di soli 96,99 euro invece di 129,95 euro. Questo spettacolare diffusore audio potrà essere tuo, quindi, risparmiando circa 35 euro ma solo se approfitterai subito dello sconto del 25%.

Inoltre, sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di molti vantaggi e avrai la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Compatto ma particolarmente potente, SoundLink Micro Bluetooth sarà in grado di offrirti un suono forte e chiaro con bassi incredibilmente profondi.

Provvisto di trasduttore appositamente progettato e radiatori passivi, tali caratteristiche ti permetteranno di ascoltare la tua musica con un suono nitido e bilanciato. La presenza di un pratico cinturino in silicone resistente agli strappi ti consentirà di aggancialo allo zaino, alla borsa frigo, alla bici e ovunque tu vorrai senza doverti preoccupare di graffi e urti.

Realizzato con materiali resistenti, tra cui un rivestimento in gomma di silicone che lo rendono estremamente resistente, potrai portare questo piccolo dispositivo audio ovunque tu vorrai. Con certificazione IP67, questo diffusore è impermeabile, a prova di polvere e protetto da temperature estreme, liquidi e altre sostanze.

Con un’autonomia di 6 ore, potrai caricare questo dispositivo in qualsiasi momento utilizzando il cavo micro-USB che troverai incluso all’interno della confezione. Insomma, per ascoltare la tua musica preferita mentre sei da solo nella tua cameretta o per animare la tua festa di compleanno, questo speaker è assolutamente da non perdere.

Per questo motivo, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo potentissimo speaker Bose SoundLink Micro in offerta al prezzo TOP di soli 96,99 euro. Non perdere altro tempo, lo sconto potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.